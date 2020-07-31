Двое погибли при крушении высокоскоростного поезда в Португалии
В результате ЧП на железной дороге, по предварительным данным, пострадали около 50 человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Karol Kozlowski, Twitter @opayalol
Два человека погибли при крушении высокоскоростного поезда в Португалии. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что по предварительным данным, в результате ЧП на железной дороге пострадали около 50 человек.
Вероятнее всего, поезд сошел с рельсов из-за столкновения с машиной технического обслуживания. Истинные причины и обстоятельства катастрофы выясняются.
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