Двое погибли при крушении высокоскоростного поезда в Португалии

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Алиса Маркова
Срочная новость 110

В результате ЧП на железной дороге, по предварительным данным, пострадали около 50 человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Karol Kozlowski, Twitter @opayalol

Два человека погибли при крушении высокоскоростного поезда в Португалии. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что по предварительным данным, в результате ЧП на железной дороге пострадали около 50 человек.

Вероятнее всего, поезд сошел с рельсов из-за столкновения с машиной технического обслуживания. Истинные причины и обстоятельства катастрофы выясняются.

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