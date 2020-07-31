Бессменный ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев удивил поклонников необычной фотосессией. Историк моды предстал сразу в нескольких образах, причем распознать его в некоторых в первые минуты не представлялось возможным.

Вот, например, на первом снимке Васильев изображает угрюмого зайчика в «черном» стиле Total Black: Александр надел элегантный пиджак, а голову украсил необычным ободком в форме длинных ушек. Но на этом любовь историка к пикантным головным уборам не заканчивается: через секунду он перевоплотился в милую панду с пушистыми помпончиками.

«Друзья! Оцените образы из новой фотосессии!» — напрашиваясь на комплименты, заявил Васильев.

Впрочем, в маленькой просьбе поклонницы ведущему не отказали. Напротив, одна за другой признавались в любви очаровательному Александру, заверяя, что лучше него на свете мужчину не найти!

«Грех в такого не влюбиться!»

«О, боже, какой мужчина! Просто красавец!»

«Вы только поглядите на эти ушки! Ммм… Какой же лапушка!»

«Такой милый и брутальный! Шикарен!» — высказывались очарованные дамы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Васильев раскрыл ТОП-5 секретов, как выглядеть стройно и молодо независимо от возраста.