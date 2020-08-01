Пенсии, газ и международные перелеты: Что изменится в жизни россиян с 1 августа?

С 1 августа 2020 года россиян ждет ряд нововведений. Изменения затронут пенсии, цены на газ, а также туристическую отрасль. 5-tv.ru рассказывает подробнее о том, чего ждать от последнего месяца лета.

Корректировка пенсий

С 1 августа Пенсионный фонд РФ проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Будут учтены их страховые взносы, поступившие из заработной платы. Каждый год пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. Учитывая, что в этом году один балл равен 93 рублям, максимальная прибавка к пенсии составит 279 рублей.

Вырастет также и накопительная пенсия — на 9,13%. Это в три раза выше, чем уровень инфляции, которая в первой половине 2020 года составила 3%.

Увеличение цен на газ

В последний месяц лета цена на газ повысится на 3%. Платить больше за «голубое топливо» станут как обычные граждане, так и предприятия. Например, в Москве и области цена тысячи кубометров вырастет на 114 рублей. Поднять цены на газ планировали еще в июне, однако тогда из-за пандемии Федеральная антимонопольная служба решила отложить индексацию.

Выплаты попавшим под сокращения из-за коронавируса

Россияне, попавшие под сокращение из-за ограничительных мер, получат пособия.

Сотрудникам, проработавшим в компании больше месяца, работодатели обязаны выплатить среднюю месячную зарплату за второй месяц со дня увольнения. Мера начнет действовать с 13 августа.

Возобновление международного авиасообщения

С начала месяца для россиян впервые с момента приостановки международного сообщения приоткроются границы. Полететь за рубеж можно будет из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону пока только в три страны — Великобританию, Танзанию и Турцию. Правила въезда в эти государства разнятся. В Танзании и Турции туристов не попросят соблюсти обязательный карантин и предоставить справку об отсутствии коронавируса, а вот в Великобритании всех путешественников обяжут провести 14 дней на карантине.

Россияне смогут поехать в Абхазию

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа. Пропускные пункты начнут работать во второй половине дня после публикации соответствующего распоряжения правительства РФ. Решение о возможности пересечения гражданами РФ и Абхазии границы принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава. Была проведена оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в соседней республике и определена готовность объектов инфраструктуры к приему отдыхающих из России.

Ранее 5-tv.ru писал, что из Москвы в Стамбул улетел пер вый регулярный авиарейс после возобновления международного сообщения между Россией и другими странами.