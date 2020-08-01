Из Москвы в Стамбул улетел первый после приостановки авиасообщения самолет

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Светлана Александрова
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Регулярные и чартерые рейсы из России в зарубежные страны были прекращены в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Hartmut Schmidt, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Из Москвы в Стамбул рано утром отправился первый международный регулярный авиарейс после возобновления авиасообщения между Россией и зарубежными странами. Оно было прервано из-за пандемии коронавируса в конце марта. Самолет компании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в 7:45.

Как видно на кадрах, присланных 5-tv.ru пассажиркой самолета, в аэропорту и в самолетах соблюдаются меры безопасности, у всех пассажиров есть маски, правда не у всех они надеты на лицо.

«Очень мало людей, очень комфортно, кафе все пока закрыты, дьюти-фри работает», — рассказывает за кадром туристка.

С 1 августа Россия вновь возобновляет полеты, помимо Турции, в Великобританию, Танзанию и обратно. Вылететь пока можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Сообщение с Турцией будет открываться в два этапа. С сегодняшнего дня самолеты будут летать в Анкару и Стамбул, а с 10 августа добавятся рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России обсуждается возможность полного открытия международного авиасообщения с 11 августа.

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