Видео: Николай Басков показал свою новую «лапочку»
В семье народного артиста произошло пополнение.
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Фото, видео: ТАСС / Елена Афонина, Instagram @nikolaibaskov
В семье Николая Баскова произошло радостное пополнение. Золотой голос России завел очаровательного котенка породы скоттиш-фолд. Видео с вислоухим домашним животным полосатой расцветки певец выложил на своей странице в Instagram.
Как оказалось, Басков дал своей новой любимице редкое и необычное имя.
«Ну знакомьтесь #мояшанель», — написал артист.
На кадрах Басков ласково подзывает котенка, приговаривая «кто это такое красивое и ласковое». Степень умиления во время общения певца с его питомицей настолько зашкаливает, что фанаты Баскова не удержались и в шутку окрестили нового члена семьи «маленькой королевой».
«У Короля теперь появилась маленькая королева»;
«Шанель Николаевна»;
«Какой милый»;
«Какая лапочка!»
«Какая сладость! Зови тискать!» — отреагировали подписчики.
Поклонники тут же начали гадать, сколько может стоить такой породистый котенок. Один из знающих юзеров предположил, что цена может варьироваться от десяти до пятидесяти тысяч рублей. А заводчица в комментариях рассказала, что данный окрас является эксклюзивным, выведенным специально для VIP-персон.
К слову, раньше у Николая Баскова был большой пушистый белый кот.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая девушка Баскова разделась в чистом поле.
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