Видео: Николай Басков показал свою новую «лапочку»

В семье Николая Баскова произошло радостное пополнение. Золотой голос России завел очаровательного котенка породы скоттиш-фолд. Видео с вислоухим домашним животным полосатой расцветки певец выложил на своей странице в Instagram.

Как оказалось, Басков дал своей новой любимице редкое и необычное имя.

«Ну знакомьтесь #мояшанель», — написал артист.

Instagram @nikolaibaskov

На кадрах Басков ласково подзывает котенка, приговаривая «кто это такое красивое и ласковое». Степень умиления во время общения певца с его питомицей настолько зашкаливает, что фанаты Баскова не удержались и в шутку окрестили нового члена семьи «маленькой королевой».

«У Короля теперь появилась маленькая королева»;

«Шанель Николаевна»;

«Какой милый»;

«Какая лапочка!»

«Какая сладость! Зови тискать!» — отреагировали подписчики.

Поклонники тут же начали гадать, сколько может стоить такой породистый котенок. Один из знающих юзеров предположил, что цена может варьироваться от десяти до пятидесяти тысяч рублей. А заводчица в комментариях рассказала, что данный окрас является эксклюзивным, выведенным специально для VIP-персон.

К слову, раньше у Николая Баскова был большой пушистый белый кот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая девушка Баскова разделась в чистом поле.