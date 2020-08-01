Петербург дарит Ленобласти на день рождения бесплатные экскурсии
В течение всего дня, 1 августа, жители Ленинградской области могут бесплатно познакомиться с достопримечательностями города на Неве.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков
Санкт-Петербург дарит на день рождения Ленинградской области бесплатные экскурсии по историческому центру города для ее жителей. 1 августа регион отмечает 93-летие. В этот день с 10 часов утра и до 18 часов вечера с Дворцовой площади будут отправляться пешеходные экскурсии по четырем маршрутам.
Первый называется «Ансамбль центральных площадей» и проходит от Дворцовой площади через Адмиралтейскую набережную к Сенатской и Медному всаднику и далее по Исаакиевскому скверу Александровскому саду к зданию Главного Адмиралтейства.
Второй маршрут под названием «Театральный квартал» рассказывает об Александринском театре, Театральном музее, балетной Академии имени Вагановой и петербургской театральной библиотеке.
Те, кто выберет экскурсию «Храмы Невского проспекта», познакомятся с историей православного Казанского собора, лютеранской Петре кирхе, католической базилики святой Екатерины и Армянской церкви святой Екатерины.
Еще один маршрут — «Pro. Пушкина» — проходит по малоизвестным пушкинским местам от Дворцовой площади по Миллионной улице, набережной реки Мойки до Конюшенной площади.
Кроме того, до 19:00 с интервалом в 20 минут от Исаакиевской площади отходят двухэтажные экскурсионные автобусы, на которых жители Ленинградской области могут отправиться на обзорную экскурсию по городу.
Записаться на экскурсию можно в интернете, на сайте visit-petersburg.ru, а перед отправлением нужно показать документ, подтверждающий регистрацию в Ленинградской области. При этом в администрации Санкт-Петербурга предупреждают, что гости должны соблюдать меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса и носить маски и перчатки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленинградской области, недалеко от Ладожского озера, создается палеонтологический парк.
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