Петербург дарит Ленобласти на день рождения бесплатные экскурсии

Санкт-Петербург дарит на день рождения Ленинградской области бесплатные экскурсии по историческому центру города для ее жителей. 1 августа регион отмечает 93-летие. В этот день с 10 часов утра и до 18 часов вечера с Дворцовой площади будут отправляться пешеходные экскурсии по четырем маршрутам.

Первый называется «Ансамбль центральных площадей» и проходит от Дворцовой площади через Адмиралтейскую набережную к Сенатской и Медному всаднику и далее по Исаакиевскому скверу Александровскому саду к зданию Главного Адмиралтейства.

Второй маршрут под названием «Театральный квартал» рассказывает об Александринском театре, Театральном музее, балетной Академии имени Вагановой и петербургской театральной библиотеке.

Те, кто выберет экскурсию «Храмы Невского проспекта», познакомятся с историей православного Казанского собора, лютеранской Петре кирхе, католической базилики святой Екатерины и Армянской церкви святой Екатерины.

Еще один маршрут — «Pro. Пушкина» — проходит по малоизвестным пушкинским местам от Дворцовой площади по Миллионной улице, набережной реки Мойки до Конюшенной площади.

Кроме того, до 19:00 с интервалом в 20 минут от Исаакиевской площади отходят двухэтажные экскурсионные автобусы, на которых жители Ленинградской области могут отправиться на обзорную экскурсию по городу.

Записаться на экскурсию можно в интернете, на сайте visit-petersburg.ru, а перед отправлением нужно показать документ, подтверждающий регистрацию в Ленинградской области. При этом в администрации Санкт-Петербурга предупреждают, что гости должны соблюдать меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса и носить маски и перчатки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленинградской области, недалеко от Ладожского озера, создается палеонтологический парк.