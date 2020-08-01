Дочь Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж

Ольга Бодрова, дочь покойного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, вышла замуж. Как передает Spletnik, избранником девушки стал коллега по цеху, актер Театра имени Маяковского Сергей Быстров.

Артисты поженились практически тайно. Об отношениях пары до этого было известно очень мало, а на церемонии присутствовали лишь родственники и ближайшие друзья пары. О месте проведения свадьбы известно только, что это был теплоход в Москве.

Ольга идет по стопам своего отца и деда. Недавно девушка закончила обучение в ГИТИСе, а после дебютировала в эпизодической роли в драме «Калашников», которую спродюсировал Сергей Бодров-старший.

Сергей Быстров, молодой муж девушки, известен по работам в театре. Зрители могли его видеть в постановках «Жутко громко & запредельно близко», «Школа злословия» и других.

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