Как в США описывают отношения Трампа с Россией?

Президент США Дональд Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией. Такую мысль высказал The Washington Post бывший высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности.

По его словам, своими непоследовательными действиями в отношении Москвы американский лидер подрывает внешнюю политику своей страны. Маскировать это ему удается благодаря наличию разногласий между ним и его же администрацией.

Тем не менее некоторые эксперты принимают шаги Трампа за «тактические ответы» на действия России.

Между тем, многие из этих ответов были инициированы Конгрессом, а не самим президентом, подчеркнул источник. В качестве примера приводятся санкции в отношении РФ и борьба с фейковыми новостями.

Президент не хочет, чтобы РФ поступала с ним грубо, добавил информатор. Кроме того, он часто и сильно делает упор на то, что у него хорошие отношения с коллегой из России Владимиром Путиным. Это беспокоит даже его консервативных сторонников, пишет издание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дональд Трамп прокомментировал необходимость защищать Германию от России.