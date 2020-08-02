Видео захватывающей погони 10 экипажей ДПС за Honda Accord в Красноярске

Картину в духе голливудских боевиков могли наблюдать не спавшие жители Красноярска на рассвете 30 июля — около десятка полицейских автомобилей с включенными «мигалками» и сиренами преследовали на пустынных улицах города несущийся с огромной скоростью Honda Accord с пьяным водителем за рулем. Захватывающий ролик, смонтированный из записей дорожных камер наблюдения, появился в интернете.

Пользователи спорят, почему такое количество патрульных не могли остановить нарушителя так долго, и удивляются, что нетрезвый водитель ни разу ни во что не врезался.

«Отличный фильм, Голливуд отдыхает, мы в Красноярске лучше фильмы устраиваем!»

«За пацанов переживал больше, чем за героев Марвел!»

«Как будто в Лос-Анжелесе живем! Неужели они думали, что смогут уйти от преследования?»

«Жаль не было вертолета…» — пишут комментаторы.

Как стало известно 5-tv.ru, погоня закончилась, когда в слепящих лучах восходящего солнца водитель Honda все-таки врезался в патрульный УАЗ и остановился. Полицейские задержали двух мужчин, находившихся в салоне автомобиля. По итогам гонок было составлено 28 протоколов за езду на красный свет светофора, пять — за выезд на встречную полосу и еще десятки за другие нарушения. Кроме того, анализ показал 0,48 промилле алкоголя в организме водителя.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео долгой погони за пьяным водителем на кабриолете по Уфе.