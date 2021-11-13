Напиши судьбу: Как изменить свою жизнь, поменяв подпись?

Эксперт-графолог Анна Шадрова уверена — изменив подпись, можно поменять жизнь. Специалист рассказала 5-tv.ru, как автограф влияет на характер и почему так важно правильно его выбрать.

По словам Шадровой, на выбор подписи влияют очень многие бессознательные аспекты. Располагая имя и фамилию в определенном порядке, а также добавляя различные элементы и украшения, человек закладывает в написанное определенный смысл.

«Почерк, как и подпись, рождаются в коре головного мозга и все то, что изображено у нас на бумаге, мы фиксируем в определенном символе. Подпись — это идеальный образ себя», — пояснила графолог.

Шадрова рассказала, что у каждого человека подпись формируется к 14 годам, когда ему нужно получать паспорт. Все черты характера, которыми подросток обладает на тот момент, находят отражение в том, как он расписывается. Если не менять подпись в последующие годы, считает графолог, можно пронести через всю жизнь установки, заложенные в этом возрасте.

«Зачастую то самое состояние, те самые расстановки, которые были на момент подросткового периода в нашей голове, мы несем с собой всю жизнь», — поведала эксперт.

По ее мнению, все важные подвижки в жизни начинаются с выбора новой подписи. Как объяснила Шадрова, сознательное изменение автографа формирует в человеке те черты, которые он бы хотел в себе развить. Однако процесс создания нового «себя» — это процесс не быстрый, предупредила графолог.

«Подпись — это моторный навык, как почерк. Для того, чтобы сформировалась моторность, необходимо время — от трех до шести месяцев и иногда до года», — считает Шадрова.

Как раз после того, как подпись начинает получаться на автоматическом уровне, включается так называемая биологическая связь рука-мозг, объясняет Шадрова. То есть с помощью руки человек вносит в бессознательное необходимые ему установки.

«Поэтому мозг наш принимает, что мы именно такие, какими мы создали себя при помощи такого инструмента как подпись», — сказала эксперт.

Помимо этого, она отметила, что есть родители, переживающие за некрасивый почерк их ребенка. По словам Шадровой, это вовсе не является недостатком. Наоборот, неправильный почерк, отличающийся от стандартов прописей, говорит о наличии у ребенка более творческого мышления.

«Когда человек не изобретает ничего и оставляет почерк абсолютно стандартным, это говорит об узком развитии, о том, что нет у человека вариативности. Он не придумал каких-то своих способов проживания этой жизни. Почерки гениев отличает нахождения особой траектории написания букв при сохранении читабельности», — сказала она.

Шадрова также призвала быть предельно осторожными с изменением тех или иных качеств характера через почерк. Например, вместе с излишней чувствительностью можно убрать и прекрасное чувство интуиции, считает графолог.

Ранее 5-tv.ru писал, какие самые неудачные имена по знаку зодиака.