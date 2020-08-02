В полумарафоне «ЗаБег. РФ» приняли участие любители, профессионалы и знаменитости
Соревнование претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое событие, объединившее самое большое количество городов-участников.
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Фото, видео: ТАСС / Елена Афонина, 5-tv.ru, Instagram @mf_agent, @dpoverennova
Полумарафон «ЗаБег. РФ» прошел в воскресенье в более чем 80 городах России. Старт был дан одновременно в 11 часовых поясах в 9:00 по московскому времени. В благотворительном спортивном празднике мог принять участие любой желающий, трассы были рассчитаны как на новичков, так и на профессиональных спортсменов: 1520 метров, пять километров, десять километров и 21 километр.
Забег претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как беговое событие, объединившее самое большое количество городов-участников.
В этом году из-за коронавируса забег проходил с соблюдением мер безопасности — организаторы снабдили всех участников масками, перчатками, а перед началом соревнования всем измеряли температуру.
Свои силы решили испытать и некоторые знаменитости. Так, в Москве дистанцию в пять километров пробежал певец и телеведущий Митя Фомин. Одновременно он поддержал онлайн-акцию «Пожалуйста, дышите», организованную в поддержку медиков и волонтеров, спасающих жизни людей во время пандемии коронавируса.
«Пятеркой километров открыл этот по идее самый выходной день недели — я и еще несколько тысяч людей на Московском полумарафоне в Лужниках. Чтобы все понимали: меры предосторожности соблюдены, спортсменами справки предоставлены, температуры измерены, допущены только те, к кому нет подозрений, все в масках! А еще сегодня не просто дистанция, посмотрите на мою форму — бегу с портретом московского врача Ануш Овакимян», — написал артист в своем Instagram, опубликовав фото и видео с забега.
А актриса Московского академического театра имени Маяковского Дарья Повереннова похвасталась личным рекордом.
«Предлагаю всем зарядиться от нас хорошим настроением и почувствовать, что бег — это очень круто! Ну, а у меня очередной личный рекорд времени на пять километров: 27.26. То есть, в среднем я бежала по пять минут 25 секунд километр. Я довольна!» — написала Дарья под видео.
В общей сложности в Москве на старт вышло более 17 тысяч человек. На дистанции 21,1 километр забеги выиграли чемпионка Европы по бегу в помещении Елена Коробкина и бронзовый призер Универсиады 2015 года Ринас Ахмадеев. С результатами забегов в других городах, на разных дистанциях и в разных возрастных категориях можно ознакомиться на сайте russiarunning.com.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» проходил в прошлом году.
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