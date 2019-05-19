Видео: Марафон «ЗаБег-2019» проходит в России

В центре Санкт-Петербурга, как и по всей России, утром в воскресенье, 19 мая, стартовал третий всероссийский полумарафон «ЗаБег». Горожане всех возрастов смогли испытать свои силы на четырех дистанциях: были предусмотрены трассы для новичков, любителей и профессионалов: пять, 10 и 21 километр, а также особая двухкилометровая трасса для детей. Старт и финиш находятся на Дворцовой площади, а бежали участники по улицам, набережным рек и каналов в зависимости от выбранной дистанции.

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Проигравших не было — все, кто добрался до финиша, получили футболки с логотипом акции, подарки от партнеров и медаль финишера на память.

Пятый Канал

В связи с «ЗаБегом» многие улицы в центре Санкт-Петербурга и набережные Невы будут на время перекрыты для движения автотранспорта. Кроме того, кое-где в центре до середины дня запрещена парковка. Информацию об этом содержится на сайте городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В этом году массовый полумарафон «ЗаБег» проходит в 20 городах России одновременно в пяти часовых поясах. Те, кто уже финишировал, спешат поделиться своими достижениями в соцсетях.

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