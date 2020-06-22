«Не ради хайпа»: Кузя из «Универа» прокомментировал новость о разводе Харламова и Асмус
По мнению Виталия Гогунского, звездная пара показывает всем, как должны вести себя в таких ситуациях воспитанные люди.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina; 5-tv.ru
Новость о разводе звездной пары Кристины Асмус и Гарика Харламова стала шоком для их коллег по актерскому цеху. После того как сначала юморист, а следом и его супруга в соцсетях опубликовали посты с информацией о расставании, многие знаменитости поспешили поддержать Кристину и Гарика.
Исполнитель роли Кузи в молодежном сериале «Универ» актер и продюсер Виталий Гогунский в интервью 5-tv.ru рассказал, что звездные супруги все делают правильно, как интеллигентные и воспитанные люди.
«Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают. <…> без скандалов и с уважением, с благодарностью за проведенное время друг с другом», — подчеркнул артист.
По мнению Гогунского, у Асмумс и Харламова достаточно популярности и таланта, чтобы не скатываться до хайпа. И тот факт, что пока еще супруги одновременно высказались о расставании, говорит только в их пользу.
Сегодня стало известно, что резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов и актриса Кристина Асмус начали бракоразводный процесс. Звездная пара прожила вместе восемь лет.
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