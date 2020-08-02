Андрей Аршавин выгоняет экс-супругу с детьми из квартиры через суд

Футболист Андрей Аршавин намерен через суд выселить бывшую супругу Алису Казьмину вместе с общей дочерью Есенией и двумя ее детьми от первых отношений из элитной квартиры в Санкт-Петербурге. Первое заседание по данному делу состоится уже в сентябре 2020 года, передает KP.RU.

Как известно, квартирный вопрос бывшие супруги не могут разрешить порядка нескольких месяцев. Официально пара расторгла отношения еще летом 2019 года, но тогда многодетная мать отказалась покидать жилплощадь. Спустя некоторое время «добрых уговоров» законная владелица элитной недвижимости — мама футболиста Татьяна Аршавина — настояла на выселении через суд.

Издание отмечает, что истцом по данному делу выступает родительница Аршавина, потому что тот заранее подумал о «ненужных» дележках и переписал на нее все имущество. Таким образом после разрыва с девушками спортсмен в любом случае остается в плюсе. Даже если отношения были узаконены.

Instagram @alisiaarshavina

Официальное «требование о выселении» от бывшей свекрови Алиса Казьмина получила в начале 2020 года. Татьяна настаивала, что экс-невестка, а также ее многочисленные дети должны покинуть квартиру в срок до 1 марта. Получив решительный отказ, мама футболиста решила прибегнуть к крайним мерам.

Впрочем, несмотря на семейные разборки, Андрей Аршавин стабильно платит экс-возлюбленной алименты на дочь Есению. Размер «компенсации» составляет ни много ни мало — около 300 тысяч рублей в месяц. При этом видеть наследницу спортсмен не желает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала об истинном отношении спортсмена к собственным детям.