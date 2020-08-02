Бывшая жена Краско все еще с восторгом отзывается об экс-супруге

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Алиса Старжевская
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Девушка так и не встретила мужчину, который бы смог затмить Ивана Ивановича.

Фото, видео: ТАСС / Руслан Шамуков; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Наталья Шевель, бывшая жена народного артиста РФ Ивана Краско, поделилась подробностями своей личной жизни после развода. Как передает Starhit.ru, девушка так и не вступила в новые отношения.

По словам Натальи, сейчас она свободна. Но ей не хочется начинать связь ради связи, и новый избранник должен быть лучше Краско.

«Новых отношений у меня нет, потому что я не хочу менять шило на мыло. Если на моем пути появится мужчина, который затмит Ивана Ивановича, то я буду согласна. Но пока не было такого. И я не хочу встречаться абы с кем», — рассказала экс-супруга актера.

Также девушка призналась, что ей удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем. По ее словам, они созваниваются и часто пересекаются то в кафе, то на работе. Однако брак остался в прошлом: по словам Натальи, она не планирует вновь сходиться с актером.

Иван Краско и Наталья Шевель развелись осенью 2018 года. На момент расторжения брака актеру было 88 лет, а его супруге — 27. По словам Краско, разошлась пара из-за того, что девушка не хотела заводить от него детей.

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