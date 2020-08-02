Очевидцы сообщают о перестрелке на окраине Петербурга. По предварительной информации инцидент произошел на наземной парковке возле ТРЦ МЕГА Дыбенко. Свидетель происшествия рассказывает, что в разборках с применением оружия принимали участие около семи человек.

По словам очевидца, самой стрельбы он не слышал, но видел разбитое окно автомобиля и неизвестных мужчин с предметами, похожими на оружие.