Очевидцы сообщают о перестрелке на окраине Петербурга

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Марина Неруцких
Срочная новость 36

По предварительной информации инцидент произошел на парковке возле ТРЦ МЕГА Дыбенко.

Очевидцы сообщают о перестрелке на окраине Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Очевидцы сообщают о перестрелке на окраине Петербурга. По предварительной информации инцидент произошел на наземной парковке возле ТРЦ МЕГА Дыбенко. Свидетель происшествия рассказывает, что в разборках с применением оружия принимали участие около семи человек.

По словам очевидца, самой стрельбы он не слышал, но видел разбитое окно автомобиля и неизвестных мужчин с предметами, похожими на оружие.

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