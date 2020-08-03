Астронавты НАСА не сразу смогли покинуть капсулу корабля Crew Dragon — видео
Выход экипажа из приводнившегося аппарата был задержан, чтобы не подвергать их опасности.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bill Ingalls/Nasa; Twitter @NASA
Вернувшиеся на Землю после двухмесячной миссии на МКС астронавты Боб Бенкен и Даг Харли не сразу смогли покинуть капсулу Crew Dragon.
Согласно трансляции НАСА, после того как аппарат приводнился в Мексиканском заливе, было обнаружено повышенное содержание тетраоксида диазота на поверхности капсулы корабля. Специалисты постоянно замеряли содержание вещества и как только уровень его был признан безопасным, капсулу вскрыли.
Первым капсулу корабля покинул Боб Бенкен, следом выйти из аппарата помогли командиру Crew Dragon Дагу Херли. Астронавтов сразу же посадили на носилки и отправили к месту проведения медосмотра. После этого вертолет переправит их на военную базу во Флориде, а оттуда уже самолетом НАСА астронавтов доставят в Хьюстон.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео отстыковки Crew Dragon от МКС для возвращения на Землю.
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