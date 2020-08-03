Участник драки в Парке Горького на День ВДВ рассказал, кто начал потасовку

|
Марина Неруцких
44

Днем 2 августа в столичном ЦПКИО произошел инцидент между отдыхающими и сотрудниками Росгвардии.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

В Москве в Парке Горького днем 2 августа случилась потасовка между сотрудниками Росгвардии и мужчинами, отмечавшими День ВДВ. Правоохранители задержали одного из празднующих, нарушившего правила поведения в общественном месте. Мужчину повели к машине, на это бурно отреагировали другие посетители ЦПКИО.

Один из участников драки анонимно рассказал KP.RU о деталях конфликта.

По словам анонима, сначала отдыхающие только кричали, но вскоре они «сцепились» с росгвардейцами.

«Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — вспоминает собеседник.

Мужчина утверждает, что старался отвести наиболее агрессивных отдыхающих и не дать разгореться инциденту.

«Теперь боюсь, что меня за нападение привлекут, хотя я разнимать пытался», — признался аноним.

Между тем глава столичного ЦКПИО Павел Трехлеб назвал драку небольшим конфликтом и пояснил, что всех участников инцидента уже отпустили после беседы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после драки в Парке Горького были задержаны четыре участника потасовки, которых потом отпустили.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:30
Участник драки в Парке Горького на День ВДВ рассказал, кто начал потасовку
3:33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
3:05
Астронавты НАСА не сразу смогли покинуть капсулу корабля Crew Dragon — видео
2:32
Юрист назвал два сценария, по которым могут оправдать Ефремова
1:45
Звезда «Содержанок» Александра Ребенок стала мамой после тайной беременности
1:10
Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа лучше воздержаться от лишних бесед

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа лучше воздержаться от лишних бесед
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок