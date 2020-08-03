Участник драки в Парке Горького на День ВДВ рассказал, кто начал потасовку

В Москве в Парке Горького днем 2 августа случилась потасовка между сотрудниками Росгвардии и мужчинами, отмечавшими День ВДВ. Правоохранители задержали одного из празднующих, нарушившего правила поведения в общественном месте. Мужчину повели к машине, на это бурно отреагировали другие посетители ЦПКИО.

Один из участников драки анонимно рассказал KP.RU о деталях конфликта.

По словам анонима, сначала отдыхающие только кричали, но вскоре они «сцепились» с росгвардейцами.

«Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — вспоминает собеседник.

Мужчина утверждает, что старался отвести наиболее агрессивных отдыхающих и не дать разгореться инциденту.

«Теперь боюсь, что меня за нападение привлекут, хотя я разнимать пытался», — признался аноним.

Между тем глава столичного ЦКПИО Павел Трехлеб назвал драку небольшим конфликтом и пояснил, что всех участников инцидента уже отпустили после беседы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после драки в Парке Горького были задержаны четыре участника потасовки, которых потом отпустили.