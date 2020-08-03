Видео с кроликом, удравшим от двух борзых, покорило соцсети

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Валентин Черников
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Шустрый зверек выиграл в поединке за жизнь и завоевал уважение тысяч пользователей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; Twitter @manishindiatv

Видео погони двух собак за кроликом посреди пустыни завоевало популярность в соцсетях. Двухминутный ролик, снятый с дрона, выложил в Twitter индийский тележурналист Маниш Прасад.

На записи видно, как зверек удирает от двух гончих породы салюки. Эти быстрые четвероногие специализируются на охоте за газелями, зайцами и другой мелкой дичью. И все же в этом поединке они уступили маленькому ушастику. Кролик то и дело петлял, путал преследователей и в результате скрылся от них в норе.

«Посмотрите на ускорение и маневрирование! Как кролик со своими маленькими лапками борется с салюки!» — восхитился увиденному журналист.

С ним согласились тысячи комментаторов. Многие зрители искренне переживали за кролика, восхитились его ловкости и воле к жизни.

«Мораль истории: кролик никому не проигрывает»;

«Никогда не сдавайся»;

«Обязательно к просмотру. У меня сердце замерло на эти несколько минут»;

«Величайшая погона, что я видел», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что панды московского зоопарка устроили веселые игрища в честь дня рождения.

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