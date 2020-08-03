Бизнес-центр загорелся на Новом Арбате в Москве
По предварительной информации, спасен один человек.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Бизнес-центр загорелся на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
«На Новом Арбате, 21, происходит возгорание в вытяжке», — цитирует собеседника агентство.
По предварительной информации, в результате пожара наблюдается сильное задымление на первом этаже, спасен один человек.
По данным из открытых источников, по адресу Новый Арбат 21 расположен «дом-книга» — бизнес-центр «Обновление Арбата».
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