По предварительной информации, спасен один человек.

Бизнес-центр загорелся на Новом Арбате в Москве

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Бизнес-центр загорелся на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

«На Новом Арбате, 21, происходит возгорание в вытяжке», — цитирует собеседника агентство.

По предварительной информации, в результате пожара наблюдается сильное задымление на первом этаже, спасен один человек.

По данным из открытых источников, по адресу Новый Арбат 21 расположен «дом-книга» — бизнес-центр «Обновление Арбата».

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