«Пьер Ришар и немного я»: фотограф Пугачевой показал снимок с легендарным актером
Роман Родин опубликовал редкий архивный снимок, сделанный в доме знаменитого француза.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: ТАСС / Michal Krumphanzl, Instagram @romanrodin1959
Бывший персональный фотограф Пугачевой Роман Родин в своем микроблоге в Instagram делится с подписчиками раритетными фотографиями со звездами, с которыми сотрудничал в 80-е, 90-е годы. На этот раз он опубликовал раритетный снимок с французским актером и режиссером Пьером Ришаром.
Фото сделано в доме Ришара, где, как пишет Родин, им посчастливилось побывать первыми из русских.
«На снимке Пьер Ришар и немного я. Это дом-корабль великого актера! Далекие 80-е годы. Мы были первыми русскими, ступившими на порог дома знаменитого француза!» — подписал снимок Родин.
Звездный фотограф Родин с теплотой подметил, что на снимке отмечен его первый приезд к Ришару в светское время, а момент запечатлен его приятелем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Родин выложил в сеть снимок Бабкиной и Ротару из США
Читайте также
57%
0.73 87.23
-0.06
Нашли ошибку?