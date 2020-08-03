«Пьер Ришар и немного я»: фотограф Пугачевой показал снимок с легендарным актером

Бывший персональный фотограф Пугачевой Роман Родин в своем микроблоге в Instagram делится с подписчиками раритетными фотографиями со звездами, с которыми сотрудничал в 80-е, 90-е годы. На этот раз он опубликовал раритетный снимок с французским актером и режиссером Пьером Ришаром.

Фото сделано в доме Ришара, где, как пишет Родин, им посчастливилось побывать первыми из русских.

«На снимке Пьер Ришар и немного я. Это дом-корабль великого актера! Далекие 80-е годы. Мы были первыми русскими, ступившими на порог дома знаменитого француза!» — подписал снимок Родин.

Instagram @romanrodin1959

Звездный фотограф Родин с теплотой подметил, что на снимке отмечен его первый приезд к Ришару в светское время, а момент запечатлен его приятелем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Родин выложил в сеть снимок Бабкиной и Ротару из США