В банке Киева вместе с захватчиком осталась только руководитель отделения

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Светлана Шевченко
Срочная новость 37

Мужчина ворвался в финансовое учреждение около полудня и заявил, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию.

В банке Киева вместе с захватчиком осталась только руководитель отделения

Фото: https://strana.ua/

В банке Киева вместе с захватчиком осталась только руководитель отделения.

«Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а начальник отделения остался по собственному желанию», — заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Известно, что мужчина ворвался в здание банка в одном из бизнес-центров украинской столицы около полудня, заявив, что у него в рюкзаке бомба и необходимо вызвать полицию. Предположительно, захватчику около 35 лет.

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