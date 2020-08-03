В банке Киева вместе с захватчиком осталась только руководитель отделения
Мужчина ворвался в финансовое учреждение около полудня и заявил, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию.
Фото: https://strana.ua/
В банке Киева вместе с захватчиком осталась только руководитель отделения.
«Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а начальник отделения остался по собственному желанию», — заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Известно, что мужчина ворвался в здание банка в одном из бизнес-центров украинской столицы около полудня, заявив, что у него в рюкзаке бомба и необходимо вызвать полицию. Предположительно, захватчику около 35 лет.
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