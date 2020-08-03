«Я жила с прекрасным человеком»: бывшая жена историка Соколова о расчленителе студентки
По словам Анны Кукушкиной, накануне трагедии странностей в поведении доцента СПбГУ не было.
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин
Бывшая супруга историка Олега Соколова — школьный учитель Анна Кукушкина в ходе выступления на суде по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко рассказала о знакомстве и о жизни с обвиняемым. По словам женщины, она познакомилась с будущим супругом еще студенткой в 1997 году через общих знакомых. На тот момент ей было 20 лет. В 2005 году пара узаконила свои отношения. Через пару лет в семье появился первый ребенок. В итоге Анна Кукушкина родила Олегу Соколову двух дочерей.
Экс-жена отмечает, что бывший муж никогда не применял по отношению к ней и к девочкам насилие. Кроме того, она никогда не видела историка в изрядном подпитии. По ее словам, Олег Соколов позволял себе выпить немного вина по праздникам. Анна Кукушкина прожила с обвиняемым вплоть до 2015 года. Супруги официально развелись только в 2018 году. В дальнейшем они поддерживали родственные отношения, касающиеся воспитания детей.
Как правило, раз в неделю Олег Соколов забирал дочерей у бывшей супруги и отправлялся с ними гулять. Отец водил девочек в кафе, в кино, в музеи. По словам матери, дети всегда после встречи с историком оставались довольными. Мужчина регулярно отправлял на карту Анне Кукушкиной деньги на содержание дочерей. Последний раз доцент СПбГУ виделся с наследницами накануне трагедии — 7 ноября. Странностей в поведении экс-супруга в тот момент женщина не заметила.
Анна Кукушкина подчеркнула, что историк Соколов — выдающийся ученый и яркий лектор. Мужчину всегда окружали бесчисленные друзья, которые к нему отлично относились. В трехкомнатной квартире доцент хранил муляжи исторического оружия, которое, по-видимому, использовалось во время реконструкций, а также зарегистрированное охотничье ружье.
Экс-супруга отметила, что в ходе общения Олег Соколов предпочитал не рассказывать матери дочерей о ревности к ним новой возлюбленной Анастасии Ещенко. Анна Кукушкина обратила внимание участников процесса, что она жила с выдающимся человеком, который ни разу не поднимал на нее или детей руку.
«Никогда мне не казалось, что я жила с маньяком. Я жила с интересной, выдающейся личностью, с прекрасным человеком, который никогда не проявлял ненормальных наклонностей», — заявила Анна Кукушкина.
Бывшая жена доцента Соколова добавила, что он никогда не оскорблял членов своей семьи. Историк проявлял любовь и заботу по отношению к дочерям, и они отвечали ему взаимностью. В этот момент обвиняемый в жестокой расправе над своей возлюбленной-студенткой заплакал и признался, что очень хочет видеть детей.
В судебном заседании объявлен перерыв до 12 августа в связи с необходимостью нового защитника ознакомиться с материалами дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге продолжается суд над доцентом-расчленителем.
- 31 июл
- «Жена — ученица Соколова»: оппонент историка Понасенков о смерти рэпера Картрайта
- 30 июл
- «Столица расчленителей»: ТОП-6 самых зверских убийств в Петербурге
- 28 июл
- Трагикомедия или фарс? В Петербурге продолжается суд над доцентом-расчленителем
- 28 июл
- Главный оппонент доцента-расчленителя Соколова ответил на обвинения в суде
- 27 июл
- «Смотрите мне в глаза!» — как Понасенков довел историка Соколова до истерики в суде
- 19 июл
- На историка Соколова подает в суд за клевету его оппонент Понасенков
- 17 июл
- Обвиняемый в убийстве доцент Соколов раскрыл тему романа, который пишет в СИЗО
- 16 июл
- Почему доцент Соколов переложил вину в убийстве студентки Ещенко на своего научного оппонента?
- 15 июл
- «Трагедия превратилась в фарс»: Понасенков — об обвинениях историка Соколова
- 15 июл
- «Ломали жизнь»: Историк Соколов назвал «истинного» виновника трагедии
Читайте также
68%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?