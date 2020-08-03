СКР рассматривает массовое захоронение под Псковом как геноцид

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В окрестностях бывшего фашистского концлагеря в поселке Моглино обнаружили ранее не известное захоронение.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. После того как в окрестностях бывшего фашистского концлагеря в поселке Моглино обнаружили ранее не известное захоронение.

«Следователи уже извлекли из захоронения останки 46 человек, в том числе девять женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы. Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сейчас на территории работают криминалисты. Массовые захоронения удалось найти поисковикам — благодаря архивным документам о казнях военнопленных и местных жителей. Но расстрелы проходили не только в окрестностях фабрики смерти в Моглино, фашисты вывозили людей на расправу за десятки километров. Предстоит найти и другие могилы. К раскопкам в Псковской области подключилось Министерство обороны.

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