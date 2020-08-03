Консул назвал конечную цель поездки задержанных в Белоруссии россиян
Кирилл Плетнев подчеркнул, что во время беседы все как один с уверенностью заявили о своих планах и передвижениях по соседнему госдуарству.
Фото: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын
Консул РФ в Минске Игорь Плетнев заявил в эфире «Россия-1», что в ходе беседы с задержанными на территории Белоруссии россиянами, они четко и уверенно назвали истинные цели их путешествия.
«Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул», — пояснил в беседе с журналистами Плетнев.
Дипломат добавил, что далее вышеуказанная группа людей должна была отправиться в третью страну, коей являлось одно из государств в Латинской Америке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения. Против них возбуждено уголовное дело. Их подозревают в организации массовых беспорядков. Кроме того, по версии Минска, это лишь часть группы, численность которой может доходить до 180-200 человек.
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