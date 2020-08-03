Оправдать, но наказать: какое решение вынес Мосгорсуд по делу Кокорина и Мамаева

|
Светлана Шевченко
12

Защита скандальных футболистов оспорила решение Пресненского суда в рамках статьи 213 УК РФ.

Оправдать, но наказать: какое решение вынес Мосгорсуд по делу Кокорина и Мамаева

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Мосгорсуд сегодня огласил окончательное решение в рамках пересмотра решения Пресненского суда по нашумевшему делу о драке российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в центре российской столицы осенью 2018 года.

Как сообщалось ранее защита спортсменов решила оспорить статью «Хулиганство», по которой футболисты провели в колонии почти полтора года. Адвокаты уверены, что их подзащитные устроили драку в московском баре из-за внезапной неприязни к потерпевшим, в такой ситуации предусмотрен более мягкий приговор.

В какой-то степени Мосгорсуд с ними согласился, но не по всем фигурантам дела. Опадали по 213 статье УК РФ только младшего Кокорина, Павла Мамаева и их друга Александр Протасовицкого. Решением суда их признали виновными по статьям причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и побои (ст. 116 УК РФ). Соответсвенно им были изменены сроки на год исправительных работ. К слову, Кирилл Кокорин теперь проходит только по статье побои.

Что касается Алексанра Кокорина, то титулованному футболисту наказание было оставлено в прежней редакции — статья 213 УК РФ «Хулинанство» и полтора года колонии.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
74.16
0.73 87.23
-0.06
ТОП-4 знака зодиака, которым проще других добиться известности

Последние новости

17:21
В России могут усложнить правила въезда трудовых мигрантов
17:14
Оправдать, но наказать: какое решение вынес Мосгорсуд по делу Кокорина и Мамаева
17:04
«На вечеринку к Гэтсби»: актриса Марина Александрова нарядилась в стиле 20-х годов
16:52
Мосгорсуд отменил приговор братьям Кокориным и Мамаеву
16:47
Виторган без штанов поделился рассказом о колоноскопии — фото
16:37
Фигурантов громкого «суррогатного» дела подозревают в продаже младенцев на органы

Сейчас читают

Видео: Волочкова взяла на очередное заседание в суд балетную пачку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок