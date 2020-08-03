Оправдать, но наказать: какое решение вынес Мосгорсуд по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд сегодня огласил окончательное решение в рамках пересмотра решения Пресненского суда по нашумевшему делу о драке российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в центре российской столицы осенью 2018 года.

Как сообщалось ранее защита спортсменов решила оспорить статью «Хулиганство», по которой футболисты провели в колонии почти полтора года. Адвокаты уверены, что их подзащитные устроили драку в московском баре из-за внезапной неприязни к потерпевшим, в такой ситуации предусмотрен более мягкий приговор.

В какой-то степени Мосгорсуд с ними согласился, но не по всем фигурантам дела. Опадали по 213 статье УК РФ только младшего Кокорина, Павла Мамаева и их друга Александр Протасовицкого. Решением суда их признали виновными по статьям причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и побои (ст. 116 УК РФ). Соответсвенно им были изменены сроки на год исправительных работ. К слову, Кирилл Кокорин теперь проходит только по статье побои.

Что касается Алексанра Кокорина, то титулованному футболисту наказание было оставлено в прежней редакции — статья 213 УК РФ «Хулинанство» и полтора года колонии.