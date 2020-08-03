В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости из-за облучения КТ

|
Алина Потёмкина
104

Услугами компьютерной томографии стали пользоваться особенно часто в период пандемии коронавируса.

В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости из-за облучения КТ

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Рост количества заболеваний россиян может увеличиться в связи с повышением коллективной дозы облучения от массовых исследований с помощью компьютерной томографии (КТ). Об этом предупредили в Роспотребнадзоре, сославшись на выводы исследования Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева.

По оценкам ученых, из-за пандемии коронавируса в России участились случаи пользования услугами КТ, что привело к изменению структуры и коллективной дозы облучения.

«Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март–июнь 2020 года возросла в полтора раза. Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний. Исследования в данной области будут продолжены», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем онколог объяснил рост заболеваемости меланомой в России.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.16
0.73 87.23
-0.06
ТОП-4 знака зодиака, которым проще других добиться известности

Последние новости

20:26
«Мальчики не плачут!» — Екатерина Стриженова поделилась милым видео с внуком
20:18
«Спустя 20 лет»: мать Кокорина выложила его детское фото в форме «Спартака»
20:05
Смена Летней Академии Санкт-Петербургского Дома музыки открылась в Ялте
19:55
Обнаженная дочка Гузеевой выложила видео из ванны
19:42
Всероссийский полумарафон вошел в Книгу Гиннесса
19:36
«Такое прекрасное утро!» — Влад Соколовский гуляет с двухлетней дочкой — видео

Сейчас читают

Жену расчлененного рэпера Картрайта будет защищать адвокат историка Соколова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок