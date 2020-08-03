В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости из-за облучения КТ

Рост количества заболеваний россиян может увеличиться в связи с повышением коллективной дозы облучения от массовых исследований с помощью компьютерной томографии (КТ). Об этом предупредили в Роспотребнадзоре, сославшись на выводы исследования Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева.

По оценкам ученых, из-за пандемии коронавируса в России участились случаи пользования услугами КТ, что привело к изменению структуры и коллективной дозы облучения.

«Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март–июнь 2020 года возросла в полтора раза. Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний. Исследования в данной области будут продолжены», — сообщается на официальном сайте ведомства.

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