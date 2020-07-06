Онколог объяснил рост заболеваемости меланомой в России
На 100 тысяч населения сейчас регистрируется четыре-пять случаев рака кожи.
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Фото, видео: ТАСС / Rudolf; www.globallookpress.com / via www.imago-images.de, Rudolf, Vickie Flores
Онкологи отмечают рост заболеваемости меланомой в России в последние годы. По данным заместителя главврача стационара Пироговского центра по онкологии Владислава Саржевского, сейчас приходится четыре-пять случаев на 100 тысяч населения. Специалист назвал две основные причины этого явления. Во-первых, растет выявляемость заболевания благодаря информированности населения. А во-вторых, изменился образ жизни россиян.
«Мы чаще стали путешествовать, выезжать в те страны, где много солнца. Не всегда мы думаем о том, что нашу кожу нужно беречь. Человек рождается без единого родимого пятнышка. Последующие появления родинок, веснушек, результат взаимодействия с солнечной радиацией», — пояснил Саржевский в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По словам врача, от солнечного облучения человека защищает такой пигмент как меланин, который содержится в коже. Когда человек находится на свету, начинается физиологическая реакция — под воздействием ультрафиолетового облучения меланоциты начинают вырабатывать меланин, поэтому у людей появляются пигментные пятна.
Ранее, как писал 5-tv.ru, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн объяснил, как распознать меланому на ранних стадиях.
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