Рыжеволосая красавица: Фотограф Пугачевой опубликовал снимок юной Варум

Роман Родин — фотограф Аллы Борисовны Пугачевой — продолжает череду публикаций раритетных снимков знаменитостей. В своем микроблоге в Instagram он поделился фотографией Анжелики Варум, которую сделал 24 года назад.

На снимке молодая певица в коротком топе лимонного цвета и с ярко-красными губами запечатлена в гримерке сочинского концертного зала.

«Анжелика Варум за кулисами „Фестивального“. Это фото снято жарким летом после концерта певицы» — подписал снимок Родин.

Instagram @romanrodin1959

Подписчики фотографа с восторгом встретили публикацию и поспешили обсудить пышные формы молоденькой Варум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Родин показал снимок с Пьером Ришаром