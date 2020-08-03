Рыжеволосая красавица: Фотограф Пугачевой опубликовал снимок юной Варум
В сети появилась раритетная фотография Анжелики Варум в коротком топике на голое тело.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Роман Родин — фотограф Аллы Борисовны Пугачевой — продолжает череду публикаций раритетных снимков знаменитостей. В своем микроблоге в Instagram он поделился фотографией Анжелики Варум, которую сделал 24 года назад.
На снимке молодая певица в коротком топе лимонного цвета и с ярко-красными губами запечатлена в гримерке сочинского концертного зала.
«Анжелика Варум за кулисами „Фестивального“. Это фото снято жарким летом после концерта певицы» — подписал снимок Родин.
Подписчики фотографа с восторгом встретили публикацию и поспешили обсудить пышные формы молоденькой Варум.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Родин показал снимок с Пьером Ришаром
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