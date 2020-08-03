«Спустя 20 лет»: мать Кокорина выложила его детское фото в форме «Спартака»
Футболист еще в детстве мог стать игроком «красно-белых».
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Мать нападающего Александра Кокорина, перешедшего из петербургского «Зенита» в московский «Спартак», отреагировала на это событие. На своей странице в Instagram она выложила ролик с нарезкой детских фото футболиста, на которых он появляется в форме «красно-белых».
«Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились», — написала Светлана Кокорина.
Александр Кокорин еще в детстве пробовался в «Спартак». В возрасте девяти лет будущая звезда российского футбола приехала на смотр в столичный клуб из родного города Валуйки. Правда, жить в Москве мальчику было негде, а помогать с размещением «Спартак» не стал. Как сам признавался Кокорин, с того момента он затаил обиду на клуб, которая, впрочем, выливалась лишь в забитые голы в ворота «красно-белых».
Подписчики родительницы уверили ее, что позитивно восприняли переход форварда в московскую команду, выразив надежду, что Кокорин прославит клуб своими успехами.
«Верю, что это будущая легенда „Спартака“»;
«Удачи, Саша! Мы с тобой и за тебя всегда»;
«Добро пожаловать в красно-белую семью», — написали они.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак».
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