«Должен игрой доказать свою важность»: Губерниев о переходе Кокорина в «Спартак»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в столичный клуб «Спартак» из петербургского «Зенита», о котором 2 августа официально заявили «красно-белые».

В беседе с 5-tv.ru Губерниев отметил, что «Спартак» предложил форварду солидный контракт на три года, а это, по его мнению, указывает на то, что Кокорина «видят» в этой команде.

Комментатор также назвал Кокорина «хорошим футболистом» и заметил, что тот, при своих возможностях, мог бы добиться гораздо большего и даже выступать за международные клубы.

«Другой вопрос, что, действительно, с его потенциалом, к сожалению, человек так и остался в российском чемпионате, а мог бы, если бы не хулиганил и развивался активно как футболист, где-нибудь в приличной Лиге играть», — посетовал Губерниев.

Отвечая на вопрос о возможной критике Кокорина со стороны фанатов «Зенита», комментатор заявил, что футболист, как публичный человек, давно привык и к восхвалению, и к осуждению. По его словам, Кокорин должен, прежде всего, «игрой доказывать свою важность для клуба и для сборной». По мнению Губерниева, нападающий может «очень сильно пригодиться» сборной России на следующем чемпионате Европы.

Спортивный комментатор также отметил, что, по сути, футболист «никуда не уходил» из «Зенита», поскольку нынешний сезон играл в команде «Сочи» на правах аренды. Кроме того, он выразил надежду на то, что Кокорин сможет помочь «Спартаку» улучшить свои результаты.

«В Питере его не сильно видели или, наоборот, предложение „Спартака“ оказалось очень лакомым. Важно, что спортивная карьера продолжается в хорошей команде, которая в этом чемпионате выглядела слабо, может с Кокориным она будет выглядеть по-другому», — сказал Губерниев.

Ранее 5-tv.ru писал, что нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским клубом «Спартак» на три года с возможностью продления еще на один сезон.