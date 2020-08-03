Посольство РФ: тяжело пострадавших при жесткой посадке самолета в Мали нет
На борту самолета, перевозившего сотрудников миссии ООН, было семь граждан России.
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Фото, видео: Twitter @ag_anara, @JourDuMali
На борту самолета ООН, поврежденного при жесткой посадке в Мали, находилось семь граждан России. Погибших или тяжело пострадавших при аварии нет. Об этом сообщили в посольстве России.
Как рассказал 5-tv.ru сотрудник посольства РФ в Республике Мали, лайнер, перевозивший сотрудников миссии MINUSMA из столицы Бамако в Гао, был зафрахтован у российской авиакомпании «ЮТэйр».
«По предварительным данным на рейсе было 11 человек. Все — члены экипажа. Семь граждан России, четверо иностранцев. По имеющейся информации они получили легкие травмы, ушибы, у одного человека подозрение на перелом ноги», — рассказал сотрудник дипмиссии.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, при посадке самолет ударился о землю и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, никто не погиб, но есть раненые. Как ранее сообщал 5-tv.ru, речь может идти об 11 пострадавших.
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