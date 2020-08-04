Уникальную спецоперацию провели под Петербургом. Спасателям удалось вытащить из Финского залива — лося.

По словам очевидцев, он неожиданно выбежал из леса и тут же бросился в воду. Преодолев несколько десятков метров сохатый потерял силы и стал тонуть. На помощь пришли люди, которые накинули на животное петлю и вытащили его на берег. Правда, не с первого раза. Лось был настолько напуган, что пытался удрать от своих спасителей подальше в море.

Спасательная операция в результате увенчалась счастливым финалом — ветеринары осмотрели зверя — его здоровью ничто не угрожает и ближайшее время его выпустят на волю.