Тонущего в Финском заливе лося спасли при помощи петли — видео

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Сейчас лесной житель находится у ветеринаров, но в ближайшее время его обещают выпустить на волю.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

Уникальную спецоперацию провели под Петербургом. Спасателям удалось вытащить из Финского залива — лося.

По словам очевидцев, он неожиданно выбежал из леса и тут же бросился в воду. Преодолев несколько десятков метров сохатый потерял силы и стал тонуть. На помощь пришли люди, которые накинули на животное петлю и вытащили его на берег. Правда, не с первого раза. Лось был настолько напуган, что пытался удрать от своих спасителей подальше в море.

Спасательная операция в результате увенчалась счастливым финалом — ветеринары осмотрели зверя — его здоровью ничто не угрожает и ближайшее время его выпустят на волю.

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