Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, вызывающее сильнейшие ожоги. Борщевик с середины прошлого века захватывает территорию России, и многие начинают бить тревогу, потому что он не только опасен для людей, но и выживает другие растения. И победить его можно только совместными усилиями.

Как рассказывают «Известия», борьбой с борщевиком активно занялись лишь несколько лет назад, хотя до этого он был распространен не меньше. Сейчас в Московской и Ленинградской областях, например, есть специальные инициативы, по которым садоводов, допустивших появление ядовитой травы на своих участках, будут штрафовать. Также в некоторых местах этой проблемой занимаются ученые. Так, специалисты из Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова разработал специальный метод, препятствующий распространению борщевика. Отмечается, что заказчиком выступила Nord Stream 2AGG — компания, отвечающая за строительство «Северного потока — 2». Строители разработали целый план действий и хотят сохранить биологическое разнообразие на своих территориях.

ТАСС / Савостьянов Сергей

Но самую большую работу по истреблению проводят активисты и волонтеры. В социальной сети «ВКонтакте» огромное количество сообществ людей, которые пытаются бороться с борщевиком. Примечательно, что эта проблема есть практически в каждой области: трава давно распространилась по всей России.

Например, самое популярное сообщество создавал жительница Подмосковья Мария Попова. В ее группе Антиборщевикк» состоит больше трех тысяч человек, а создала его женщина семь лет назад.

«Борщевик начал заполонять места, которые мне очень дороги. Потом я увидела, что своими силами никак не справлюсь, а соседи на помощь не побежали. И я решила, что нужно идти дальше, рассказывать людям, показывать фото и видео, звать на помощь. Стала больше общаться в интернете, и постепенно образовалось сообщество тех, кто пытается решать проблему по всей стране. И вместе, конечно, проще. Чувство локтя — сильная штука», — рассказывает Попова.

ТАСС / Савостьянов Сергей

Однако победить борщевик может только системная работа. У волонтеров недостаточно сил, а случай Nord Stream 2AGG — скорее, исключение из правил. Наука же пока не нашла способа, как бороться с ядовитой травой. В итоге на полях порой можно встретить четырехметровый борщевик, стебель которого толщиной с человеческую ногу.

Но начало уже положено: по словам Марии Поповой, об этой проблеме еще несколько лет назад совсем не говорили, а сейчас активисты занимаются ею по всей стране, пусть и не всегда успешно. И всеобщими усилиями возможно избавить Россию от ядовитой травы.

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