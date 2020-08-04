У экипажа теплохода «Александр Суворов» выявлен коронавирус

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована среди членов команды теплохода «Александр Суворов». Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, у семи членов экипажа речного судна получен положительный результат на COVID-19. Круиз корабля по Волге прервали, сам теплоход задержали вечером 1 августа в Нижнем Новгороде.

По данным регионального ведомства, двоих членов экипажа пришлось госпитализировать, остальные изолированы. Всех пассажиров судна отправили по домам наземным транспортом.

В настоящее время Нижегородская транспортная прокуратура по факту произошедшего проводит проверку. По ее окончанию будут приняты соответствующие меры, в том числе и по восстановлению нарушенных прав пассажиров теплохода.

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