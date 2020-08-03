Названы сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса

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Алина Потёмкина
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Россия может стать первой в мире страной, зарегистрировавшей прививку.

Названы сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Регистрацию первой в России вакцины от коронавируса через десять дней анонсировал глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире федерального телеканала. По его словам, если все пойдет по плану, лекарство станет первым в мире, и Россия сможет опередить не только США, но и другие страны.

«Это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. Это действительно очень важное достижение», — сказал Дмитриев.

По его словам, все процедуры, необходимые для регистрации препарата, были соблюдены. Производить вакцину будут компании Alium и «Р-Фарм».

Как писал ранее 5-tv.ru, серийное производство российской вакцины от COVID-19 уже в сентябре 2020 года пообещал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он отметил, что объемы производства напрямую зависят от потребности российского здравоохранения. Массовую вакцинацию граждан могут запустить уже в октябре.

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