Названы сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса

Регистрацию первой в России вакцины от коронавируса через десять дней анонсировал глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире федерального телеканала. По его словам, если все пойдет по плану, лекарство станет первым в мире, и Россия сможет опередить не только США, но и другие страны.

«Это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. Это действительно очень важное достижение», — сказал Дмитриев.

По его словам, все процедуры, необходимые для регистрации препарата, были соблюдены. Производить вакцину будут компании Alium и «Р-Фарм».

Как писал ранее 5-tv.ru, серийное производство российской вакцины от COVID-19 уже в сентябре 2020 года пообещал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он отметил, что объемы производства напрямую зависят от потребности российского здравоохранения. Массовую вакцинацию граждан могут запустить уже в октябре.