Стали известны подробности жесткой посадки самолета ООН в Мали

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Алина Потёмкина
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Пилот смог посадить обесточенное воздушное судно, выпуская шасси в ручном режиме.

Стали известны подробности жесткой посадки самолета ООН в Мали

Фото: Twitter @ag_anara

Стали известны детали жесткой посадки воздушного судна ООН в Мали. Как стало известно 5-tv.ru, самолет компании UTair в результате отказа двух генераторов был обесточен. Пилоту удалось посадить воздушное судно, выпуская шасси в ручную, однако при этом борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента командир самолета получил перелом лодыжки.

О лайнере известно, что он предназначался для перевозки сотрудников миссии MINUSMA из столицы Республики Мали Бамако в Гао. На борту в общей сложности находились 11 человек. Погибших в результате аварии нет, все пострадавшие отделались легкими травмами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета под Калининградом.

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