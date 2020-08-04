Стали известны подробности жесткой посадки самолета ООН в Мали

Стали известны детали жесткой посадки воздушного судна ООН в Мали. Как стало известно 5-tv.ru, самолет компании UTair в результате отказа двух генераторов был обесточен. Пилоту удалось посадить воздушное судно, выпуская шасси в ручную, однако при этом борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента командир самолета получил перелом лодыжки.

О лайнере известно, что он предназначался для перевозки сотрудников миссии MINUSMA из столицы Республики Мали Бамако в Гао. На борту в общей сложности находились 11 человек. Погибших в результате аварии нет, все пострадавшие отделались легкими травмами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета под Калининградом.