Лобода позирует нагишом на фоне идеального пейзажа — фото
Певица продолжает радовать подписчиков эпатажными публикациями.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @lobodaofficial
Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram разместила снимок, который в буквальном смысле сорвал аплодисменты подписчиков. На откровенном фото 37-летняя знаменитость позирует обнаженной в белоснежном кресле. Взгляд исполнительницы устремлен в даль.
«Унесенная ветром», — коротко озаглавила пост Светлана Лобода.
Шестимиллионный конгломерат юзеров, подписанных на аккаунт знаменитости, по всей видимости, положительно оценил ее публикацию. Помимо множества лайков пользователи оставляют восторженные комментарии. Несмотря на это, нашлись и те, кто усомнился в оригинальности кадра. Другой части подписчиков показалось, что фото имеет пошлый «привкус».
«Непревзойденная!»
«Шикарная женщина»
«Шедеврально!»
«Это вообще не она!»
«Никогда не комментирую, но это уже перебор», — отмечают пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак объяснила смысл нового клипа Лободы.
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