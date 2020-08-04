Лобода позирует нагишом на фоне идеального пейзажа — фото

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Василий Заика
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Певица продолжает радовать подписчиков эпатажными публикациями.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram разместила снимок, который в буквальном смысле сорвал аплодисменты подписчиков. На откровенном фото 37-летняя знаменитость позирует обнаженной в белоснежном кресле. Взгляд исполнительницы устремлен в даль.

«Унесенная ветром», — коротко озаглавила пост Светлана Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Шестимиллионный конгломерат юзеров, подписанных на аккаунт знаменитости, по всей видимости, положительно оценил ее публикацию. Помимо множества лайков пользователи оставляют восторженные комментарии. Несмотря на это, нашлись и те, кто усомнился в оригинальности кадра. Другой части подписчиков показалось, что фото имеет пошлый «привкус».

«Непревзойденная!»

«Шикарная женщина»

«Шедеврально

«Это вообще не она!»

«Никогда не комментирую, но это уже перебор», — отмечают пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак объяснила смысл нового клипа Лободы.

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