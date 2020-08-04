Группу туристов спасли на Эльбрусе

Один из пострадавших был госпитализирован в республиканскую больницу.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей

Спасательную операцию провели сотрудники МЧС в Кабардино-Балкарии. На вертолете эвакуировали из ущелья Адыр-Су пострадавшего альпиниста из Москвы.

Группа из восьми человек совершала восхождение на Эльбрус, когда один из туристов получил травму и дальше передвигаться уже не мог. Альпинисты сообщили о ЧП спасателям. Сейчас пострадавший в больнице. Его состояние, по оценке медиков, стабильное.

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