Группу туристов спасли на Эльбрусе
Один из пострадавших был госпитализирован в республиканскую больницу.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей
Спасательную операцию провели сотрудники МЧС в Кабардино-Балкарии. На вертолете эвакуировали из ущелья Адыр-Су пострадавшего альпиниста из Москвы.
Группа из восьми человек совершала восхождение на Эльбрус, когда один из туристов получил травму и дальше передвигаться уже не мог. Альпинисты сообщили о ЧП спасателям. Сейчас пострадавший в больнице. Его состояние, по оценке медиков, стабильное.
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