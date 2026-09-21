В Кабардино‑Балкарии ищут двоих туристов, пропавших на горе Дыхтау

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 13 0

Спасатели намерены задействовать вертолет Ми-8 МЧС.

Что произошло с туристами на горе Дыхтау в КБР

Фото: www.globallookpress.com/Andrei Kamenev

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В Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) ведутся поиски двоих туристов, пропавших во время похода на гору Дыхтау. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило региональное МЧС.

О том, что контакт с путешественниками прервался, ведомству 20 сентября рассказали  в альпинистском лагере «Безенги». На место сразу выдвинулась группа спасателей. Однако в министерстве заявили, что первые поисковые мероприятия не принесли результатов.

В МЧС также отметили, что спасательные работы в горах велись и на следующий день, но добиться положительного результата пока не удалось. К операции планируется привлечь вертолет Ми-8 МЧС РФ, уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ущелье Безенги в КБР сошла лавина, накрыв группу из 15 альпинистов. Трагедия унесла жизни 17 человек, еще шестеро получили ранения. Среди погибших — несколько сотрудников Росгвардии. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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