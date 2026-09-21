Поводов для паники нет: в КБР заявили о скором возращении пропавших туристов

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

Операция по спасению путешественников длится уже несколько дней.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Valery Lukyanov; 5-tv.ru

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Алий Анаев: пропавшие в горах КБР туристы вернутся на базу вечером 22 сентября

Туристы, отправившиеся в поход на гору Дыхтау в Кабардино-Балкарии и переставшие выходить на связь, должны вернуться в альпинистский лагерь «Безенги» вечером 22 сентября. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал директор базы Алий Анаев.

По его словам, руководство лагеря забеспокоилось, когда контакт с путешественниками прервался, после чего были приняты «превентивные меры». При этом он не исключил, что причина может быть только в плохой связи — в горной местности она работает нестабильно.

«Контрольное время возвращения на базу — 18:00 22 сентября. Может, у них просто радиосвязь на рации (плохая. — Прим. ред.). Также телефон у них один. Просто они не выходили на связь, мы забеспокоились и начали принимать меры», — сказал Анаев.

Директор базы также отверг предположения, что пропавшие не имели необходимой для похода подготовки. Он подчеркнул, что речь идет о восхождении на вершину с определенной категорией сложности, и квалификация туристов ей соответствует.

Ранее 5-tv.ru писал об исчезновении путешественников, которые отправились на восхождение горы Дыхтау. Сигнал с ними прервался 20 сентября, после чего группа спасателей отправилась на поиски. Операция по спасению туристов продолжается.

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