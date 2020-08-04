В России с этого дня начинает действовать новый стандарт на госномера для транспортных средств. Теперь на автомобили японского и американского производства можно будет поставить «квадратные» номера. При этом различные переходники, которые приходилось использовать автовладельцам, больше не нужны. Также свои отличительные номера получат ретро и спортивные автомобили.

Изменение ждет и мотоциклистов. Им разрешено ставить номера меньшего размера, чем сейчас. Впервые вводятся специальные госзнаки и для мопедов. Кроме того, владельцы теперь смогут сами обратиться в частную организацию для изготовления номеров.

Однако глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в интервью РИА Новости выразил сомнение, что фиксирующие нарушения ПДД камеры смогут уже сейчас успешно считывать «квадратные» номера.

«Вопрос в том, насколько будут технологически подкованы наши камеры, контролирующие движение, чтобы считывать такие номера. Интересно, насколько компании, особенно в регионах, смогут производить эти номера. Это другой пресс, другие болванки. А это важный момент: наличие этой возможности позволило бы людям избавиться от большинства проблем, связанных с кражей номеров», — заявил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что также свои отличительные номера получат ретро и спортивные автомобили.