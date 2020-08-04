Видео: напуганного лося спасли в акватории Финского залива в Петербурге

Уникальную спецоперацию провели под Петербургом. В Финском заливе спасали тонущего лося! По словам очевидцев, зверь неожиданно выбежал из леса на многолюдный пляж и тут же бросился в воду. Но после двухчасового заплыва животное выбилось из сил. На помощь поспешили спасатели. Вызволять из воды дикого зверя весом почти в полтонны — оказалось совсем нелегкой задачей. Сергей Хайдаров наблюдал за процессом.

Этот заплыв лося по Финскому заливу сняли очевидцы и сразу начали выкладывать происходящее в сеть. На кадрах видно как уже обессиленное животное пытается уплыть от лодки спасателей. Понимая, что лось может просто утонуть, они подгоняют сохатого ближе к берегу.

«Видимо, животное плавало, где-то очень далеко. Потому что его не было видно. Спасатели пытались сориентировать его на берег, но животное сопротивлялось», — рассказывает очевидец Анна Онищук.

За этой спасательной операцией наблюдают десятки очевидцев. Как лось оказался в людном парке — для них загадка. Одни переживали за его судьбу, другие за свою безопасность. Кто знает, как себя может повести испуганное дикое животное, оказавшись рядом с человеком.

«Большой, дикий зверь. Тут городская территория. Они хорошо его локализовали. Он представляет опасность, а плыть ему здесь некуда — это же не река, чтобы на тот берег переплыть. Это открытый залив. Куда плыть? Я так понимаю его хотели пристроить в более безопасное место и для него и для нас», — считает очевидец Елена Иленфельд.

Со слов спасателей, им позвонили обеспокоенные очевидцы и рассказали, что лось выбежал из леса и нырнул прямиком в Финский залив. В итоге в воде сохатый пробыл около 2,5 часов. Здесь он и сейчас. Спасатели привязали лося к пирсу на безопасной для животного глубине.

Тем временем на место уже приехали сотрудники комитета по природопользованию. Оценили ситуацию, быстро составили план. Решили, что животное нужно усыпить, для его же безопасности. Один выстрел и уже десять минут спустя у лося подкашиваются ноги. Начинается самый сложный этап спасательной операции. Нужно не дать животному захлебнуться. Спасатели несут лося весом с тонну очень аккуратно. Он обездвижен, но в сознании.

Теперь этому лосю уже ничего не угрожает. Но зачем он устроил этот экстремальный заплыв и пришел так близко к людям?

«Здесь рядом территория его обитания. Здесь лесные массивы — это курортный район. Здесь много лесов и ему обеспечена еда. Поэтому он здесь и оказался. Он, скорее всего, вышел к воде попить, поплавать, освежиться. А люди его напугали. Все-таки здесь побережье. Людей много отдыхает», — предполагает врио начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию и охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Анна Кириллова.

Самое страшное для этого лося уже позади. Его осмотрел ветеринар, угроз для жизни нет. Из этого парка его отвезут на особую охраняемую территорию Санкт-Петербурга, где он будет выпущен на свободу.