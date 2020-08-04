Прохожие спасли стоящего в окне малыша на юге Петербурга — фото

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Светлана Шевченко
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Неравнодушные петербуржцы смогли уговорить ребенка закрыть окно до приезда спасателей.

Прохожие спасли стоящего в окне малыша на юге Петербурга — фото

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Шокирующая и одновременно трогательная история произошла в Московском районе Санкт-Петербурга.

Прохожие заметили стоящего на третьем этаже дома по Заозерной улице ребенка у открытого окна. Неравнодушные петербуржцы смогли уговорить ребенка закрыть окно и вызвали сотрудников МЧС.

ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Как сообщает паблик «ДТП и ЧП в Петербурге», спасатели приехали стремительно и трагедии удалось избежать.

Информации о родителях ребенка не поступало.

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