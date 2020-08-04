Шокирующая и одновременно трогательная история произошла в Московском районе Санкт-Петербурга.

Прохожие заметили стоящего на третьем этаже дома по Заозерной улице ребенка у открытого окна. Неравнодушные петербуржцы смогли уговорить ребенка закрыть окно и вызвали сотрудников МЧС.

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Как сообщает паблик «ДТП и ЧП в Петербурге», спасатели приехали стремительно и трагедии удалось избежать.

Информации о родителях ребенка не поступало.