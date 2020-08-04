Прохожие спасли стоящего в окне малыша на юге Петербурга — фото
Неравнодушные петербуржцы смогли уговорить ребенка закрыть окно до приезда спасателей.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Шокирующая и одновременно трогательная история произошла в Московском районе Санкт-Петербурга.
Прохожие заметили стоящего на третьем этаже дома по Заозерной улице ребенка у открытого окна. Неравнодушные петербуржцы смогли уговорить ребенка закрыть окно и вызвали сотрудников МЧС.
Как сообщает паблик «ДТП и ЧП в Петербурге», спасатели приехали стремительно и трагедии удалось избежать.
Информации о родителях ребенка не поступало.
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