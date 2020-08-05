Каких девушек выбирает сын Джигарханяна, рассказала Ольга Казаченко

|
Алиса Старжевская
55

Степан Джигарханян бросил Ольгу Казаченко в мае этого года ради американской модели. Отношения продлились совсем недолго, но Ольга за это время успела хорошо узнать актера.

Каких девушек выбирает сын Джигарханяна, рассказала Ольга Казаченко

Фото: Instagram @olga__kazachenko

Бывшая девушка Степана Джигарханяна Ольга Казаченко рассказала о нынешних отношениях с сыном народного артиста. Как сообщила звездная экс-подруга, они общаются до сих пор, хотя и не обсуждают личную жизнь друг друга и регулярно созваниваются.

Совместная жизнь Степана и Ольги не заладилась, но отношения удалось завершить без вынесения сора из избы. Оба высказывают в адрес друг друга только уважительные слова. Новая пассия сына Армена Джигарханяна— вылитая копия Ольги, об этом ранее писал 5-tv. Та, в свою очередь, никак не комментирует совпадение. Однако признается, то Степан имеет хороший вкус и всегда выбирает молодых, очень красивых женщин. Подробности личной жизни Джигарханяна-младшего не разглашаются. 

Instagram @olga__kazachenko

Судьбу Ольги Казаченко нельзя назвать простой. Бывшая супруга певца Вадима Казаченко пережила очень тяжелый развод. Супруги долго и с большим скандалом судились. Дело выиграла Ольга. Отношения со Степаном Джигарханяном также не были счастливыми, но они, по признанию звездной экс-супруги, переросли в крепкую дружбу. Сейчас Казаченко не состоит в отношениях, сообщает Teleprogramma.Pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Джигарханяна закрутил новый роман — с моделью из США.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:09
Расслабившимся москвичам напомнили о масочном режиме солидными штрафами
6:02
Лайфхак: Как быстро и качественно почистить дубленку — видео
5:57
«Растяжечка, понимаете!» — 74-летний Петросян похвалился полушпагатом
5:42
В Ливане 5 августа объявлен днем траура
5:30
«Внесла свою лепту!» — дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино
5:19
Умер создатель первой компьютерной мыши

Сейчас читают

Сексолог объяснила, какие женщины чаще домогаются мужчин и почему
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок