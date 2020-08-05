Каких девушек выбирает сын Джигарханяна, рассказала Ольга Казаченко

Бывшая девушка Степана Джигарханяна Ольга Казаченко рассказала о нынешних отношениях с сыном народного артиста. Как сообщила звездная экс-подруга, они общаются до сих пор, хотя и не обсуждают личную жизнь друг друга и регулярно созваниваются.

Совместная жизнь Степана и Ольги не заладилась, но отношения удалось завершить без вынесения сора из избы. Оба высказывают в адрес друг друга только уважительные слова. Новая пассия сына Армена Джигарханяна— вылитая копия Ольги, об этом ранее писал 5-tv. Та, в свою очередь, никак не комментирует совпадение. Однако признается, то Степан имеет хороший вкус и всегда выбирает молодых, очень красивых женщин. Подробности личной жизни Джигарханяна-младшего не разглашаются.

Instagram @olga__kazachenko

Судьбу Ольги Казаченко нельзя назвать простой. Бывшая супруга певца Вадима Казаченко пережила очень тяжелый развод. Супруги долго и с большим скандалом судились. Дело выиграла Ольга. Отношения со Степаном Джигарханяном также не были счастливыми, но они, по признанию звездной экс-супруги, переросли в крепкую дружбу. Сейчас Казаченко не состоит в отношениях, сообщает Teleprogramma.Pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Джигарханяна закрутил новый роман — с моделью из США.