Сын Джигарханяна закрутил новый роман — с моделью из США

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Светлана Александрова
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Степан, расставшийся несколько месяцев назад с Ольгой Казаченко, нашел похожую на нее девушку.

Сын Джигарханяна закрутил новый роман — с моделью из США

Фото: Instagram @st_jigar

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан объявивший в мае, что расстался с Ольгой Казаченко, уже нашел ей замену — модель из Нью-Йорка, высокую блондинку с соблазнительными формами, утверждает «Собеседник.ru».

Говорят, девушка очень похожа на предыдущую пассию младшего Джигарханяна. Однако, как выяснило издание, отличие все-же есть — характер у нее более спокойный. Этим, как говорят друзья Степана, она и «зацепила». К тому же у пары много общих интересов — например, страсть к путешествиям.

Новые отношения 54-летний пасынок знаменитого артиста не афиширует, на его странице в Instagram фотографий его новой избранницы не видно, комментировать журналистам свою личную жизнь он тоже отказался, ссылаясь на прежний печальный опыт.

«Ничего комментировать не буду. Личная жизнь на то и личная, чтобы ее не афишировать. Однажды я уже рассказал о своих отношениях на всю страну. И вы сами знаете, что из этого получилось», — сказал Джигарханян.

Но в близком окружении влюбленных говорят, что все серьезно, несмотря на большую разницу в возрасте. По слухам, осенью проживающий постоянно в США Степан собирается приехать в Москву, чтобы навестить родителей. Привезет ли он с собой в Россию свою новую любовь — остается интригой.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Степан Джигарханян признался в ходе совместного прямого эфира с в Instagtam с Анной Калашниковой признался, что после с расставания они с Ольгой Казаченко остаются друзьями и продолжают общаться.

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