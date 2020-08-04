Неожиданный выбор: основатель Metallica опубликовал список любимых композиций

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Алиса Старжевская
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Брутальный барабанщик Metallica составил плейлист из 26 любимых треков. Многие из них слабо сочетаются с образом основателя культовой группы.

Неожиданный выбор: основатель Metallica опубликовал список любимых композиций

Фото: ТАСС / Zuma\TASS

Основатель американской группы Metallica Ларс Ульрих поделился списком любимых песен, сообщает Far Out Magazine.

Как сообщает издание, в чарт культового барабанщика попала позитивная песня Боба Марли в классическом регги-исполнении, а также блюз-баллада от американской певицы Koko Taylor. Многие удивились выбором композиции «Fade Away» британской хип-хоп группы Stereo MC's.

Кроме того, в списке музыканта оказались и классические рок композиции. Это песни групп Deep Purple, Nirvana, Oasis, Rage Against The Machine и других исполнителей. Чарт рокера опубликован на одном из популярных стриминговых сервисов.

Metallica основана в Лос-Анджелесе 39 лет назад. Группа стала одной из самых коммерчески успешных и признана лучшей в жанре «металл». В текущем году коллектив записывает новый альбом.

Ранее 5-tv сообщал, что Metallica стала самой успешно гастролирующей группой в мире.

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