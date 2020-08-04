Видео: семилетняя девочка спасла тонущего мальчика в Крыму

|
Валентин Черников
85

Юная жительница Тулы молниеносно отреагировала, когда пятилетний ребенок упал в глубокий бассейн.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger; ВКонтакте / ЧП Тула

Видео героического спасения пятилетнего мальчика его семилетней подругой появилось в социальных сетях. 1 августа камера наблюдения в отеле поселка Уютное под Судаком в Крыму запечатлела момент, как малыш катался возле глубокого бассейна на самокате и свалился в него. Девочка отреагировала мгновенно. Она прыгнула в воду, схватила утопающего, подплыла с ним к бортику и передала в руки подоспевших взрослых.

Как уточняет портал «Новости Крыма», девочку зовут Даша Павлова. Упавший в бассейн малыш по имени Арсений из Кагалыма, ХМАО— ее друг. Поэтому на вопрос, как она решилась на такой поступок, спасительница ответила, что иначе поступить было нельзя — Арсений не умеет плавать.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить ребенка из Тулы к награде.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара в квартире.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
74.16
0.73 87.23
-0.06
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

14:53
Один человек погиб после жесткой посадки дельтаплана в Подмосковье
14:44
Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на одну из гор Алтая
14:44
Стали известны подробности гибели гея-тиктокера в петербургской квартире
14:33
Параплан совершил жесткую посадку в Подмосковье
14:29
Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере
14:28
Дания позволила продолжить строительство «Северного потока — 2»

Сейчас читают

Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок