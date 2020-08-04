Видео: семилетняя девочка спасла тонущего мальчика в Крыму
Юная жительница Тулы молниеносно отреагировала, когда пятилетний ребенок упал в глубокий бассейн.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger; ВКонтакте / ЧП Тула
Видео героического спасения пятилетнего мальчика его семилетней подругой появилось в социальных сетях. 1 августа камера наблюдения в отеле поселка Уютное под Судаком в Крыму запечатлела момент, как малыш катался возле глубокого бассейна на самокате и свалился в него. Девочка отреагировала мгновенно. Она прыгнула в воду, схватила утопающего, подплыла с ним к бортику и передала в руки подоспевших взрослых.
Как уточняет портал «Новости Крыма», девочку зовут Даша Павлова. Упавший в бассейн малыш по имени Арсений из Кагалыма, ХМАО— ее друг. Поэтому на вопрос, как она решилась на такой поступок, спасительница ответила, что иначе поступить было нельзя — Арсений не умеет плавать.
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