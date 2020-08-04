Лукашенко заявил о смене статуса взаимоотношений с Россией

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Светлана Шевченко
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Президент Белоруссии выступил с посланием к нации и парламенту накануне выборов главы государства.

Лукашенко заявил о смене статуса взаимоотношений с Россией

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к нации и парламенту заявил, что Россия поменяла статус взаимоотношений с республикой, но при этом страны всегда будут оставаться ближайшими союзниками вне зависимости от того, кто стоит у власти в этот момент.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, — напрасно», — выразил мнение Лукашенко.

При этом белорусский лидер уверен, что потерять такого союзника Россия боится. Причиной тому, по его словам, стал тот факт, что «по-настоящему» близких союзников не осталось. В то же время к Белоруссии Запад проявляет в настоящее время более предметный интерес, чем ранее.

«Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции особо видно противостояние США и Китая, при этом Россия и ЕС не остаются в стороне от этих процессов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о впечатлениях президента Белоруссии от встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. К слову, тогда Лукашенко заверил, что его страна «никуда не собирается» и навсегда останется родной для русского человека.

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