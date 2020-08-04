Полиция Берлина раскрыла детали нападения на банк

Полиция Берлина рассказала о деталях нападения на банк в Берлине. Оказалось, что машины инкассаторов не было, а нападение началось с тарана отделения банка на машине.

«Около 9.30 утра несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка Berliner Volksbank», — рассказала Bild одна сотрудница полиции.

В ответ на это сотрудники службы безопасности банка открыли огонь. В ходе перестрелки один из них получил ранение и был госпитализирован.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. Также остается неизвестным — удалось ли им совершить ограбление.

Территория вокруг места нападения оцеплена. Расследование продолжается. При этом следствие не исключает пока и версию о теракте.